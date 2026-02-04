Вологжан проконсультируют при подготовке заявок на ремонт дворов

Источник фото: NewsVo

Консультации проводит Центр по работе с населением

В Вологде до 1 декабря принимают заявки на ремонт дворов. При этом вологжан могут проконсультировать при подготовке заявок в Центре по работу с населением.

Согласно утвержденного порядка, заявку с оригиналами документов нужно подать в рабочие дни в письменной форме по адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 6а, 1-й этаж, кабинет №102.

Консультации по вопросам, связанным с участием в программе, можно получить по телефону 8 (8172) 72-25-24. Также вологжане могут проконсультироваться в филиалах Центра по работе с населением.

«Специалисты Центра могут проконсультировать вологжан по процедуре подачи заявок, критериям отбора и другим подробностям участия в программе. Также мы работаем с управляющими компаниями, помогаем проводить организационные собрания жильцов. Если дворовая территория находится рядом с несколькими домами, мы рекомендуем вологжанам объединиться с соседями и подавать заявки комплексно от нескольких домов», – прокомментировала директор Центра по работе с населением Вологды Елена Громова.

Получить консультацию можно в любом из филиалов Центра по работе с населением Вологды, расположенных по адресам: ул. Горького, 85, ул. Южакова, 26, ул. Северная, 26, ул. Новгородская, 23, ул. Конева, 2в, ул. Монастырская, 16, а также ул. Ленина, 6 в с. Молочное и ул. Центральная, 12 в мкр. Лоста.

Напомним, что заявки на благоустройство дворовой территории могут подать собственники помещений в многоквартирных домах, управляющие организации, ТСЖ (ЖСК). Речь идет о домах, введенных в эксплуатацию не позднее 2011 года и не являющихся аварийными, подлежащими сносу или реконструкции.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Вологде с 2017 года. За это время уже благоустроено 400 дворовых территорий. Сейчас формируется список дворов на ремонт в 2026 году.