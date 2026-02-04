Житель Череповецкого округа отправился в колонию за поджог автомобиля приятеля

Источник фото: Прокуратура Вологодской области

Со знакомым он поссорился на бытовой почве

В череповецком районе вынесен приговор 41-летнему местному жителю, который признан виновным в поджоге автомобиля своего знакомого. Как пояснили в прокуратуре Вологодской области, конфликт между приятелями произошел на бытовой почве.

«В сентябре 2025 года между подсудимым и его 41-леним знакомым во время распития алкогольных напитков в одном из дачных домов, расположенном в СНТ № 5 ОАО ЧСПЗ «Глория», произошла ссора на бытовой почве. Покинув после конфликта дачу, подсудимый подошел к припаркованному около дома автомобилю «GREAT WALL CC6460», принадлежащему его знакомому, и воспользовавшись тем, что передняя дверь машины не была заперта, при помощи зажигалки поджег обшивку водительского сидения, после чего скрылся с места происшествия», - рассказали в надзорном ведомстве.

Китайский автомобиль в результате поджога сгорел, а в отношении поджигателя было возбуждено уголовное дело.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам колонии строгого режима. Также в пользу потерпевшего с него взыскан ущерб за сожженный автомобиль в размере 318 тысяч рублей.