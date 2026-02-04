В Вологодском кремле выставят советские автомобили

Источник фото: БУК ВО «Вологодский государственный музей-заповедник». выставка

Правда, в миниатюрном виде

В Вологодском кремле откроется выставка почти 200 миниатюрных советских автомобилей. Модели представит частный коллекционер Сергей Желтов. Вологжане и гости города смогут увидеть культовые грузовики и «легковушки», автобусы и троллейбусы, различный спецтранспорт и представительские автомобили советского руководства – все модели представлены в масштабе 1:43.

«Миниатюры выполнены ведущими современными производителями: De Agostini, «Агат», SSM, Classicbus, EVR-mini, Demprice, Ultra Models, DiP Models и другими. Высокая детализация экспонатов позволяет оценить особенности отечественных инженерных решений и дизайнерские находки, сравнить разные модели и проследить их развитие», - сообщает БУК ВО «Вологодский государственный музей-заповедник».

Выставка откроется 11 февраля в Иосифовских залах Вологодского кремля.

0+