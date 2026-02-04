Новости

В Вологде сегодня запретят парковку на нескольких участках дорог

Источник фото: Вологда.рф

У нарушивших запрет водителей могут эвакуировать автомобили


В Вологде сегодня введен запрет на парковку на нескольких участках дорог. У водителей, которые нарушат запрет, могут эвакуировать автомобили. Об этом сообщается в группа администрации города в соцсетях. Запрет введен городскими властями для уборки снега.

В частности, запрет на парковку с 9:00 до 16:00 действует на следующих участках:

  • улица Болонина (от Ловенецкого до Мишкольцкой): стоянка запрещена по принципу «чёт-нечёт» — по чётным числам месяца — с одной стороны дороги, по нечётным — с противоположной;
  • улица Ярославская: на участке от Пошехонского шоссе до дома 44 — с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00; на участке от Пошехонского шоссе до дома 27 — с 9:00 до 12:00;
  • улица Дзержинского (от Беляева до Московской) — с 9:00 до 13:00;
  • микрорайон ПЗ-23 — с 11:00 до 15:00 (запрет действует также по пятницам).

Как указано в сообщении, на всех участках установлены дорожные знаки, которые регламентируют запрет остановки и стоянки в определённые дни и часы.

