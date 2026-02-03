Инвестиции в развитие Северной железной дороги составили 26,8 млрд в 2025 году

На эти средства продолжена реализация части инфраструктурных объектов

В 2025 году в развитие Северной железной дороги компания «РЖД» инвестировала 26,8 млрд рублей. На эти средства продолжена реализация инфраструктурных проектов, произведен капитальный ремонт пути, приобретены подвижной состав и оборудование.

«Для устойчивой работы Северной магистрали были определены приоритеты инвестиций и продолжено развитие железнодорожной инфраструктуры на ключевых направлениях перевозок. Кроме того, проведен значительный объем ремонтных работ в путевом комплексе», – рассказал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

В 2025 году для улучшения пропуска транзитных поездов на станции Череповец II в Вологодской области были удлинены восемь путей, каждый из них теперь имеет протяженность более километра. Это стало одним из этапов масштабной реконструкции Череповецкого железнодорожного узла, которая ведется с 2007 года.

В республике Коми открыт обновленный грузовой терминал на станции Сыктывкар. Создано предприятие полного цикла для приема, переработки и хранения груза, для погрузки и отправки железнодорожным транспортом. Более чем вдвое увеличены мощности для работы с грузами в контейнерах – до 85 тысяч ДФЭ в год. На сортировочной станции Ярославль-Главный установлена система автоматизированного приема и диагностики состояния грузовых вагонов.

В Архангельской области велась реконструкция железнодорожного моста через Онегу, заменено одно из пролетных строений.

На всей территории Северной магистрали за счет инвестиций обновили в общей сложности 306,5 км пути.

Приобретены новые локомотивы: один маневровый тепловоз для депо Иваново и пять магистральных грузовых тепловозов для депо Котлас, проведена модернизация 175 секций локомотивов. В депо Буй модернизирован поворотный круг для локомотивов. Приобретено оборудование для обслуживания локомотивов, для предприятий путевого комплекса, в том числе новая снегоуборочная машина и снегоуборочный поезд, кран на железнодорожном ходу.

В Ивановской области продолжается развитие пригородной маршрутной сети, и в городе Иваново завершено строительство двух новых пассажирских платформ. В Ярославской области на станциях Пантелеево и Путятино построены новые пешеходные переходы.