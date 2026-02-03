Сергей Жестянников рассказал о праздновании Масленицы в этом году
Источник фото: Telegram-канал Сергея Жестянникова
Глава города публикует программу гуляний
Глава Вологды Сергей Жестянников опубликовал программу масленичных гуляний, которые пройдут в этом году с 16 по 22 февраля. По его словам, основные гуляния запланированы 22 февраля на Кремлевской площади.
Стартуют гуляния с Царской ярмарки, где свои изделия представят мастера народных промыслов. Также будут различные угощения. Также на площади пройдет концертная программа и интерактивные зоны с играми на силу и ловкость - масленичные столбы, бег в лаптях, городки с валенками и блинная эстафета.
«В 12:00 на площади начнется шествие и большой праздничный хоровод. Параллельно будет проходить «Блинный разгуляй», шеф-повара городских ресторанов организуют для вологжан бесплатную дегустацию традиционных вологодских блинов и фирменного облепихового чая. В 13:00 на сцене выступит московская фолк-группа «Талица», - написал Жестянников в Telegram-канале.
Кроме этого, мероприятия пройдут в парке Ветеранов, в Доме масла, в Осановской роще, парке Евковка и Кремлевском саду.