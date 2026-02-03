Сергей Жестянников рассказал о праздновании Масленицы в этом году

Источник фото: Telegram-канал Сергея Жестянникова

Глава города публикует программу гуляний

Глава Вологды Сергей Жестянников опубликовал программу масленичных гуляний, которые пройдут в этом году с 16 по 22 февраля. По его словам, основные гуляния запланированы 22 февраля на Кремлевской площади.

Стартуют гуляния с Царской ярмарки, где свои изделия представят мастера народных промыслов. Также будут различные угощения. Также на площади пройдет концертная программа и интерактивные зоны с играми на силу и ловкость - масленичные столбы, бег в лаптях, городки с валенками и блинная эстафета.