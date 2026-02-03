Георгий Филимонов заявил о некачественном питании в крупнейших больницах

Источник фото: Игорь Аксеновский, ИА «Вологда Регион»

Контракт с недобросовестным поставщиком расторгнут

Вологодский губернатор Георгий Филимонов заявил о многочисленных жалобах на качество питания в крупнейших медицинских учреждениях региона, в частности, Вологодской областной клинической больнице, включая Перинатальный центр и Сокольской ЦРБ.

«За питание госпитализированных в Вологодскую областную клиническую больницу, включая областной Перинатальный центр, и Сокольскую ЦРБ с начала года отвечал новый подрядчик. В это же время в социальных сетях, а также напрямую в адрес больниц пациенты и их родственники начали жаловаться на качество и температуру подаваемой пищи. Претензии и переговоры с руководством компании не дали желаемого результата — ситуация не изменилась», - написал Филимонов в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, после многочисленных обращений власти расторгли контракт с недобросовестным поставщиком. И подписали новый контракт с компанией, которая владеет сетью ресторанов в области. Эта компания по итогам конкурсных процедур стала второй. Компания обещает обеспечить качественным питанием медицинские учреждения.