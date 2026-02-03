«ПАТП-1» Вологды усиливает ряд автобусных маршрутов

Источник фото: Вологда.рф

В первую очередь речь идет о самых востребованных маршрутах

Вологодское АО «ПАТП-1» усиливает ряд востребованных автобусных маршрутов. Речь идет о маршрутах №№ 4в, 20, 6 и 19. Как уточнил глава Вологды Сергей Жестяников, «ПАТП-1» выведет на маршруты дополнительные автобусы.

«В конце февраля на маршрут 4в «Осановская роща» – «Бригантина», который начал работать с нового года, будут добавлены 2 единицы транспорта. Итого на маршруте будет 8 машин, что заметно сократит интервалы движения. В дальнейшем для удобства пассажиров дополнительный остановочный комплекс появится вблизи дома на Новгородской, 35. Его обустройством займёмся весной. Также в конце февраля 2 дополнительные машины будут добавлены на маршрут № 20 «ВПЗ» – «6-й микрорайон», всего их будет 7. Кроме того, маршрут будет продлён до остановки «Улица Архангельская» по улице Конева в обоих направлениях. Это также позволит уменьшить интервал движения и обеспечить наиболее комфортную и быструю связь с микрорайоном Бывалово и улицей Ленинградской», – рассказал Жестянников.

Также в марте в Вологде усилят маршрут № 19 «Новаторов» – «Реабилитационный центр» и № 6 «Дальняя» – «Областная детская больница». На каждый выведут по два дополнительных автобуса. Всего на этих маршрутах будет работать по 12 машин.