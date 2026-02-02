Вологодская прокуратура прикрыла ночную работу «наливайки» на Петрозаводской

Источник фото: Онлайн в Вологде

В заведении продавали алкоголь по ночам

Прокуратура Вологды прикрыла ночную работу «наливайки» на улице Петрозаводской. Как было установлено, в заведении по ночам продавали алкоголь. При этом владелец заведения неоднократно привлекался к административной ответственности.

«Поскольку деятельность магазина в ночное время ухудшала условия проживания и отдыха людей, прокуратура города в интересах неопределенного круга лиц обратилась в суд с иском с требованием обязать индивидуального предпринимателя прекратить работу торгового объекта в ночное время – с 22 часов 00 минут до 08 часов 00 минут», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Несмотря на то, что суд первой инстанции отказал прокуратуре, решение суда было обжаловано в апелляции.

Областной суд обязал предпринимателя прекратить работу заведения в ночное время.