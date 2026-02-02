Ежемесячная денежная выплата увеличилась с 1 февраля

Источник фото: Отделение Социального фонда выплаты

Также выросла стоимость набора социальных услуг

Социальный фонд сообщает об увеличении ежемесячной денежной выплаты и стоимости набора социальных услуг с 1 февраля. По данным ведомства, индексация составила 5,6%.

«ЕДВ оформляется без подачи заявления и приходит вместе с пенсией. Если гражданин имеет на нее право по нескольким основаниям, выплата обычно назначается по одному из них, предусматривающему более высокий размер», - уточнили в вологодском отделении Соцфонда.

Пособие направляется инвалидам всех групп, лицам, пострадавшим в результате техногенных катастроф, участникам и инвалидам Великой отечественной войны, ветеранам боевых действий и ряду других категорий федеральных льготников.

В отделении Соцфонда уточнили, что в настоящее время выплату получают более 112 тысяч вологжан.

Размер выплаты инвалидам 1-й группы составляет 6 157 рублей 22 копейки, инвалидам 2-й группы – 4 397 рублей 23 копейки, инвалидам 3-й группы – 3 520 рублей 1 копейка. Для детей-инвалидов ежемесячная выплата составляет 4 397 рублей 23 копейки. Сумма ЕДВ, установленная инвалидам Великой Отечественной войны и боевых действий — 8 794 рублей 41 копейка, участникам Великой Отечественной войны — 6 595 рублей 78 копеек.

Получатели ЕДВ имеют право на набор социальных услуг. Стоимость набора с февраля 2026 года составляет 1 825 рублей 25 копеек в месяц.