Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

В целом средняя температура ожидается на 4-5 градусов ниже нормы

Вологодские синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю.

Уже сегодня циклон, который пришел на территорию региона накануне, ослабнет, осадки уменьшатся.

В ночь на вторник похолодает до -19 градусов, днем температура воздуха составит от -12 до -17 градусов.

«В последующие дни циклон продолжит терять свою силу, поэтому небольшой снег пройдет лишь местами, а прояснения поспособствуют понижению температуры. В ночь на среду при северо-западном ветре -17… -22 градуса, местами при прояснениях ниже 27 градусов. Днем от -16 до -21 градуса», - пояснили в вологодском Гидрометцентре.

Чуть теплее будет в четверг – от -6 до -11 градусов, а в пятницу вновь ожидается понижение температуры.

По прогнозу Гидрометцентра России, средняя температура в первой декаде февраля ожидается ниже нормы на 4-5 градусов, рассказали синоптики.