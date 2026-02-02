Житель Череповца украл 3 млн рублей у собственной матери

Источник фото: Илья Московец, URA.RU

Деньги женщина получила за гибель сына в СВО

В Череповце суд вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя, который украл 3 млн рублей у своей матери.

Как было установлено в ходе следствия, деньги женщина получила в качестве страховой выплаты в связи с гибелью второго сына в ходе СВО.

«Зная о поступлении денег, подсудимый злоупотребил доверием матери. Женщина, которая недавно перенесла инсульт и нуждалась в помощи, периодически предоставляла сыну свою банковскую карту для покупки продуктов и других необходимых товаров. Также сын регулярно брал ее мобильный телефон якобы для игр», - рассказали в пресс-службе судов области.

Таким образом за полгода подсудимый проводил операции со счета своей матери, украв в общей сложности более 3 млн рублей.

Несмотря на то, что потерпевшая просила суд не наказывать строго сына, его приговорили к двум годам колонии общего режима.