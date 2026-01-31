Новости

В Соколе появилась новая амбулатория

Источник фото: Портал правительства Вологодской области

Она будет обслуживать почти 5000 человек


В Соколе открылась новая амбулатория. Старт работе нового медучреждения дал губернатор Георгий Филимонов.

«В 2024 году на Градсовете жители Сокола обратились с просьбой построить в микрорайоне Шатенево новое здание медучреждения. В прошлом году приобрели и установили модульную конструкцию, направили 18,5 млн рублей. Она будет обслуживать 3 900 человек взрослого населения и 900 детей. Осмотрел помещения, проверил, как настроена работа телемедицинских консультаций, пообщался с врачами и местными жителями», – сказал Георгий Филимонов.

Площадь новой амбулатории составляет 200 квадратных метров. Для пациентов оборудован процедурный, смотровой и прививочный кабинеты, кабинет педиатра и два кабинета врачей общей практики.

По словам Георгия Филимонова, в целом на развитие медицины Сокольского округа в этом году предусмотрено 111 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба главы региона, особое внимание в муниципалитетах уделяется возведению фельдшерско-акушерских пунктов: в 2024 году установили 16, в 2025 году – еще 18. Всего в планах на пять лет – строительство 98 модульных конструкций на общую сумму около 755 млн рублей. Кроме того, будут капитально отремонтированы 138 существующих ФАПов на сумму порядка 450 млн рублей.

