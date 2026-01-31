Дополнительные автобусы готовят к выходу на линию в Вологде в аномальные морозы

Источник фото: Вологда.рф

Также в автобусах усилят систему отопления

В Вологде во время аномальных морозов ПАТП-1 готовит к выходу на линию дополнительные автобусы. Это позволит оперативно реагировать на погодные условия.

Также ПАТП-1 сообщает об усилении работы по отоплению салонов автобусов.

«Все машины предприятия ПАТП №1 оснащены системами отопления. Количество обогревателей зависит от модели автобуса. В среднем в автобусах большого класса находится по четыре отопителя. При среднесуточной температуре воздуха на улице ниже 5 градусов температура в салоне для пассажиров должна составлять не менее 12 градусов тепла» - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как уточнили в «ПАТП 1», по нормативам при температуре воздуха ниже 5 градусов температура в салоне автобуса должна составлять не менее 12 градусов тепла. Правда, комплектация автобусов, которые находятся на балансе предприятия, не предусматривает датчиков температуры в салоне, поэтому водитель не может контролировать температуру в салоне автобуса.

«При установлении факта отказа или некорректной работы отопителя салона автобус направляется в ремонтную зону для устранения выявленной неисправности», – пояснила заместитель генерального директора по перевозкам АО «ПАТП №1» Елена Юхневич.

Если в салоне автобуса будет холодно, пассажиров просят сообщать об этом через систему обратной связи на сайте АО «ПАТП 1».