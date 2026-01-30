Новый сезон школы стрит-арта начнет работать в Вологде

Источник фото: Вологда.рф

Старт мероприятия уже 1 февраля

В Вологде 1 февраля начинает работу новый сезон школы стрит-арта. Участники школы смогут изучить основы уличной культуры под руководством опытных наставников. Занятия будут проводиться на площадке креативного пространства «Салют, молодежь!».

Как сообщает пресс-служба администрации города, участники пройдут четыре образовательных блока: граффити, стрит-арт, паблик-арт и уличную культуру. В рамках каждого из них пройдут теоретические и практические занятия. Участники проекта научатся использовать разные шрифты, стилистики и цвета, а также создадут первые эскизы.

По окончанию обучения каждого блока участники пройдут небольшой экзамен, во время которого покажут свои умения на практике. По итогам экзаменов учителя определят лучшие работы, авторы которых будут награждены призами.