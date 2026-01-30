Синоптики рассказали об аномальной погоде в выходные

Источник фото: Вологодский ЦГМС

После аномальных морозов ожидается метель

Вологодские синоптики рассказали об аномальных морозах в регионе в выходные дни. Такая погода установится благодаря Скандинавскому антициклону в сочетании с ветрами с Карского моря. Особенно морозной погода будет в ближайшие две ночи.

К примеру, в ночь на субботу местами температура будет опускаться до -32 градусов. Днем термометры покажут до -15… -20 градусов.

«В ночь на воскресенье холод сохранится, в ночные часы вновь до -22… -27 градусов, местами до -32 мороза. Утром и днем синоптическая ситуация начнет стремительно меняться. Первым признаком смены погоды станет значительное усиление ветра, местами до 15-18 м/с», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Во второй половине дня регион окажется под влиянием теплого фронта с юга. При температуре воздуха от -14 до -19 градусов начнется метель.

Южный циклон сохранит свое влиянием также в понедельник, когда ожидается умеренный снег. Температура воздуха также составит от -14 до -19 градусов.