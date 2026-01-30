В Вологде перенесут остановку «Больничный комплекс»

Источник фото: Вологда.рф остановка

Новая остановка начнет действовать уже с 31 января

Власти Вологды заявили о переносе с 31 января остановки «Больничный комплекс». Старая остановка, как пояснили в городском управлении транспорта, располагалась в непосредственной близости от перекрестка Пошехонского шоссе с улицей Новгородской, из-за чего общественный транспорт мешал автомобилям.

«Ранее из-за старого местоположения остановки общественный транспорт останавливался прямо на проезжей полосе. Новое местоположение остановочного комплекса позволит автобусам проезжать в заездной карман, таким образом повысит безопасность дорожного движения, исключит возможные помехи при движении транспортного потока в часы пик. Изменение местоположения остановки не доставит неудобств пассажирам, поскольку новый остановочный комплекс находится в непосредственной близости от прежнего места», – рассказал порталу «Вологда.рф» сотрудник управления транспорта администрации Вологды Антон Комяков.

Новая остановка будет располагаться около дома №23 по Пошехонскому шоссе.