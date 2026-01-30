В Вологде запустят три водных туристических маршрута

Источник фото: На маршрутах будут работать речные трамваи

В Вологде в этом году начнут работать три водных туристических маршрута, которые будут обслуживаться электрическими трамваями. Планируется, что техника будет поставлена в Вологду уже весной.

«Основным точками станут речной вокзал, Соборная горка и Спасо-Прилуцкий монастырь, между этими локациями будут курсировать речные трамвайчики. На их борту будет работать аудиогид. Это одна из линеек новых экскурсионных маршрутов, которые мы прорабатываем для развития туристического потенциала нашего города в рамках подготовки к 880-летнему юбилею», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Самый длинный маршрут «Вологда православная» будет работать между ручным вокзалом до Спасо-Прилуцкого монастыря через Соборную горку. Общая продолжительность экскурсии составит около 2 часов.

Второй маршрут «По следам Ивана Грозного» соединит Соборную горку и Спасо-Прилуцкий монастырь. Длительность экскурсии составит около 1 часа.

По третьему маршруту «Императорскому» трамвай будет курсировать от речного вокзала до Соборной горки с посещением домика Петра I. Маршрут посвящен различным царям, которые посещали Вологду.

Напомним, в настоящее время на странице Сергея Жестянникова в соцсетях можно проголосовать за название туристических водных трамваев. На данный момент свои голоса отдали уже порядка 2000 человек.