В Китае создается центр вологодских лесопромышленников

Источник фото: Telegram-канал Георгия Филимонова

Специализированная площадка будет открыта на базе логистической компании

В китайском городе Сиань планируется открытие демонстрационного центра продукции вологодских лесопромышленников. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава региона Георгий Филимонов.

«В помещении около 40 кв м создадим комфортное пространство с информационными боксами, зонами для проведения переговоров и подписания контрактов — дизайн-проект разработан. В оформлении используем натуральное дерево и элементы фирменного дизайн-кода Вологодской области. Для хранения и реализации продукции оборудуем склад площадью 500 кв м. К наполнению приступим в ближайшее время», - уточнил Филимонов.

По его словам, открытие центра позволит расширить возможности продвижения продукции вологодского лесного комплекса в КНР. Только за 10 месяцев прошлого года товарооборот между КНР и Вологодской областью превысил 716 млн рублей.