Георгий Филимонов назначил нового первого заместителя

Александр Черняткин
корреспондент
Источник фото: Правительство Вологодской области

Информация о новых кадровых перестановках прозвучала на совещании в правительстве


Вологодский губернатор Георгий Филимонов объявил о новых кадровых назначениях в правительстве. Об этом было объявлено сегодня на оперативном совещании.

В частности, глава региона уточнил, что новым куратором сферы здравоохранения назначена заместитель губернатора Светлана Пономарева, о чем ранее уже сообщалось.

Также Пономарева назначена первым заместителем губернатора. Как пояснил глава региона, она будет курировать администрацию губернатора и контрольно-надзорную деятельность в периметре органов власти областного правительства. Также в число ее задач войдет контроль за своевременным исполнением поручений губернатора всеми без исключения заместителями, министрами, главами муниципалитетов и их командами.

