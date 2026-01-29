Жительница Бабаевского округа пойдет под суд за истязание собственной матери

Источник фото: GorodChe

Уголовное дело в отношении ее сожителя выделено в отдельное производство

В Бабаевском округе завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы, которая обвиняется в незаконном лишении свободы и истязании собственной матери. Издевательства над пожилой женщиной продолжались в деревне Пожара более 2,5 лет.

«По версии следствия, в период с января 2023 года по ноябрь 2025 года, обвиняемая, совместно со своим 49-летним сожителем, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не желая осуществлять надлежащий уход за своей матерью, 1960 г.р., на протяжении длительного времени истязали ее, насильно и систематически приковывали пожилую женщину к кровати металлической цепью, лишая тем самым возможности свободно передвигаться, а также содержали в ненадлежащих социально-бытовых условиях», - пояснили в прокуратуре Вологодской области.

Пострадавшая была обнаружена в истощенном состоянии в ходе рейда сотрудников правоохранительных органов. Сейчас женщина находится в специализированном социальном учреждении.

Помимо материалов уголовного дела, прокуратурой района в интересах потерпевшей в суд направлен иск о взыскании с обвиняемой компенсации морального вреда.