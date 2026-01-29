В Вологде капитально отремонтируют школу №5

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Стоимость ремонта оценивается в 107 млн рублей

Администрация Вологды объявила конкурс по выбору подрядчика для капитального ремонта городской школы №5. Стоимость ремонта оценивается в 5 млн рублей. Подрядчика определят уже во второй половине февраля.

Фасад здания был обновлен в 2020 году, а к ремонту внутренних помещений подрядчик должен приступить в конце этого года. Полное завершение ремонтных работ планируется в 2027 году.

«Подрядчику предстоит обновить все внутренние помещения, заменить полы, двери и окна, а также привести в порядок коммуникации – отопление, слаботочные системы и вентиляцию», - уточняет пресс-служба городской администрации.

Всего в этом году запланирован ремонт четырех городских школ - № 5, 24, 36, а у школы №10 обновится фасад.