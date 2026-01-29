Сахар и услуги помогли замедлить инфляцию в Вологодской области

Источник фото: Елена Майорова, Global Look Press инфляция

ЦБ заявляет о снижении инфляции восьмой месяц подряд

В Вологодской области в декабре прошлого года цены выросли на 0,29% по сравнению с ноябрем. Такие данные приводит региональное отделение Центробанка со ссылкой на данные Росстата. По данным регулятора, годовая инфляция снижается уже восьмой месяц подряд.

Несмотря на то, что в декабре значительно подорожала плодоовощная продукция, для выращивания которой в зимнее время расходуется больше средств на отопление и освещение, некоторые продукты даже подешевели. Это касается. В частности, сахара, высокие запасы которого и хороший урожай сахарной свеклы способствовали снижению цен третий месяц подряд.

«В группе непродовольственных товаров в декабре 2025 года выросли цены на парфюмерию и косметику. Высокий спрос позволил производителям и ретейлерам перенести в цены возросшие затраты на логистику и заработную плату работникам. Вместе с тем благодаря предновогодним распродажам местных продавцов цены на телерадиотовары снизились», - сообщает региональное отделение ЦБ РФ.

Также на инфляцию повлиял отдых за границей, который подешевел благодаря укреплению рубля. Подешевели по сравнению с ноябрем билеты на поезд, в основном из-за снижения цен на проезд в плацкартном вагоне.

Если в декабре 2024 года в Вологодской области инфляция составляла 10%, то спустя год она снизилась до 6,3%. Замедлить рост цен помогла высокая ключевая ставка, уверен регулятор.

ЦБ прогнозирует снижение в 2026 году инфляции до отметки до в 4–5% и стабилизации инфляции в районе 4% в дальнейшем.