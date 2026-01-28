Региональное МЧС сообщает о резком ухудшении погоды

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Аномальная погода ожидается уже завтра

Региональное управление МЧС со ссылкой на Вологодский ЦГМС сообщает о резком изменении погоды в ближайшие дни. По данным ведомства, с 29 января по 2 февраля в регион придут аномальные морозы с отклонением температуры воздуха на 7-10 градусов. При норме для конца января в -10… -14 градусов по ночам температура будет опускаться до -25 градусов.

В связи с аномальной погодой МЧС рекомендует ограничить время пребывания на улице, а во время выхода на улицу одеваться как можно теплей. Также рекомендуется не перегружать электрические сети и не перекаливать печи.