Региональное МЧС сообщает о резком ухудшении погоды

Александр Черняткин
корреспондент
аномалия морозы погода

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Аномальная погода ожидается уже завтра


Региональное управление МЧС со ссылкой на Вологодский ЦГМС сообщает о резком изменении погоды в ближайшие дни. По данным ведомства, с 29 января по 2 февраля в регион придут аномальные морозы с отклонением температуры воздуха на 7-10 градусов. При норме для конца января в -10… -14 градусов по ночам температура будет опускаться до -25 градусов.

В связи с аномальной погодой МЧС рекомендует ограничить время пребывания на улице, а во время выхода на улицу одеваться как можно теплей. Также рекомендуется не перегружать электрические сети и не перекаливать печи.

