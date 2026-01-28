Новости

В Законодательном собрании области новый заместитель председателя

Источник фото: Законодательное собрание Вологодской области

Сообщается, что назначение должно усилить партийную составляющую в ЗСО


В Законодательном собрании Вологодской области новый заместитель председателя. Сегодня на первой в этом году сессии в зампреды ЗСО выдвинут депутат Антон Холодов.

В прошлом году Холодов был назначен руководителем исполнительного комитета регионального отделения «Единой России». Как пишут сегодня вологодские telegram-каналы, назначение Холодова на новую должность должно усилить партийную составляющую перед выборами в региональный парламент и Госдуму, которые должны пройти в этом году.

