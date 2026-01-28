Очередной рейд начали проводить сегодня сотрудники вологодской Госавтоинспекции

Источник фото: 35.ТВ

Рейд продлится до пятницы

Сотрудники вологодской Госавтоинспекции начали сегодня проводить рейд по выявлению участников дорожного движения. Которые не пристегиваются ремнями безопасности.

«Эффективность ремней безопасности доказана годами их существования. Ремень безопасности сам по себе не предотвращает ДТП, а не пристегнутый или неправильно пристегнутый ремень не является его причиной, но действие ремня безопасности направлено на смягчение последствий свершившегося дорожно-транспортного происшествия, особенно тяжести травм, получаемых водителем и пассажирами», - уточняет Госавтоинспекция Вологды.

В полицейском ведомстве уточнили, что не пристегнутый пассажир при ДТП перемещается по салону автомобиля с большой скоростью и может причинить травмы как другим пассажирам, так и водителю.