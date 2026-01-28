Экс-глава Вытегорского района избежал уголовной ответственности

Источник фото: Илья Московец, URA.RU

Вместе с ним уголовного преследования избежали экс-начальник районного ЖКХ и руководитель строительной организации

В Вытегре прекращено уголовное дело, по которому обвинялись экс-глава района, бывший начальник районного управления ЖКХ и директор строительной организации. Чиновникам вменялась статья за превышение должностных полномочий, а директор строительной организации в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Согласно обвинению, руководитель общества с ограниченной ответственностью в период 2013-2015 гг. организовал строительство многоквартирного жилого дома № 1 по по Галиотному переулку в Вытегре с многочисленными отступлениями от ГОСТ, СНиП, технических регламентов и иных нормативных документов», - напоминает пресс-служба судов области.

В свою очередь глава района вместе с начальником управления ЖКХ, зная о многочисленных нарушениях при строительстве дома, ввели жилой объект в эксплуатацию. В результате жильцы дома, которые получили там квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, были вынуждены жить в условиях, опасных для жизни и здоровья. Бюджету района был ущерб в размере 33 млн рублей с дополнительными финансовыми затратами на реконструкцию жилого дома и приобретение маневренного жилого фонда на сумму свыше 180 млн. рублей.

В суде адвокаты обвиняемых обратились с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности, поскольку по статьям, по которым все трое обвинялись, срок давности составляет 10 лет. Суд согласился с их доводами и прекратил уголовное преследование.

Правда, в суде объяснили, что, несмотря на прекращение уголовного преследования, подсудимые не освобождаются от возмещения причиненного материального ущерба.