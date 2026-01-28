Вологодское ПАТП-1 изменит расписание нескольких автобусов

Источник фото: Вологда.рф расписание

По новому расписанию автобусы будут ходить уже с 1 февраля

ПАТП-1 Вологды с 1 февраля меняет расписание нескольких городских автобусов.

В частности, как сообщает пресс-служба городской администрации, маршрут №16 «Дальняя – ВПЗ» усилят дополнительным автобусом, сократив при этом интервалы движения.

Также будет перестроен график движения автобусов № 17 «Лоста – 6 микрорайон» и №24 «ГРС – Лоста». Их перестроят с учетом пассажиропотока.

«Маршрут №17 был усилен осенью 2024 года в связи с закрытием на ремонт пешеходного путепровода на улице Текстильщиков, а также для поездок жителей Лосты в поликлинику №3 на ул. Московской. Но мониторинг показал, что эти рейсы не пользуются спросом – загрузка составляет максимум 10%, некоторые автобусы идут по маршруту полностью пустые. Аналогичная ситуация и с автобусом №24», - говорится в сообщении администрации города.

С 1 февраля маршруты движения этих автобусов будут увеличены, приблизив их ко времени максимальной загрузки.

Кроме того, с 1 февраля полностью отменят маршруты №13 «Проспект Победы – Петровское» и №41 Екимцево – ВПЗ». В ПАТП-1 их отмену объясняют крайне низким пассажиропотоком.

Полное расписание автобусов будет опубликовано на сайте ПАТП-1.