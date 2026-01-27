Источник фото: «Красный север»

Победитель конкурса получит 100 тысяч рублей

В Вологде объявлен конкурс на разработку логотипа к юбилею города, который будут праздновать в 2027 году. Логотип будет символом на всех юбилейных мероприятиях, на афишах и сувенирах. Принимать заявки для участия в конкурсе будут до 26 февраля.

«Приглашаю талантливых и креативных вологжан и представителей других регионов присоединиться к этой работе. Это шанс для дизайнеров внести свой вклад в позитивный имидж города накануне большого праздника. Все работы оценит, как компетентное жюри, так и жители города. Победитель получит денежный сертификат на 100 тыс. рублей, а его работа украсит город, сувенирную продукцию, афиши и баннеры в преддверии 880-летнего юбилей города», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Как пояснили в администрации города, участвовать в конкурсе могут профессиональные архитекторы, дизайнеры, художники, преподаватели и студенты профильных учебных заведений, дизайн-студии, представители рекламных агентств, графики и иллюстраторы, специалисты в области брендинга, визуальных коммуникаций и полиграфии. Заявки принимаются на адрес электронной почты: vologda.sreda@yandex.ru.

Лучшие эскизы вынесут на народное голосование, которое продлится с 6 по 20 марта в группе АНО «Развитие городских пространств» в соцсетях. В результате будут выбраны три лучшие работы, которые будут рассмотрены конкурсной комиссией.

Победителя конкурса объявят 26 марта.