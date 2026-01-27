Администрация Вологды опубликовала план ремонта тепловых сетей в летний период

Источник фото: Вологда.рф

Ремонтные работы начнутся уже 18 мая

Администрация Вологды публикует план ремонта котельных и тепловых сетей летом этого года. Полный план появился на сайте администрации Вологды .

Согласно плану, первыми 18 мая на ремонт встанут Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» для Южного района, а также четыре котельные предприятия АО «Вологдатеплосеть» по адресам: ул. Старое шоссе, 5, ул. Пошехонское шоссе, 23а, ул. Пошехонское шоссе, 36а, ул. Можайского, 15а.

В администрации уточнили, что большинство котельных встанут на ремонт на две недели. Однако у ряда потребителей горячую воду могут отключить на месяц. Прежде всего, речь идет о Южном и Центральном районах города, запитанных от Вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2», где по графику отключения продлятся с 18 мая по 17 июня и с 13 июля по 12 августа соответственно. Продолжительность остановки котельной связана с большим объемом запланированных работ.

В частности, в Центральном районе города запланирована реконструкция двух участков тепловых сетей на Советском проспекте – необходимо переложить 220 м трубопровода диаметром 250 мм и 620 м трубопровода диаметром 150 мм. В Южном районе запланирована замена двух компенсаторов, предотвращающих деформацию труб, диаметром 600 мм на улице Космонавта Беляева на участке от Петрозаводской до Текстильщиков, а также замена трубопровода диаметром 600 мм на участке протяженностью 40 м на Московском шоссе.

АО «Вологдагортеплосеть» запланирована реконструкция и капитальный ремонт участков тепловых сетей в однотрубном исполнении общей протяженностью более 11 км.

Сроки ремонта котельных и тепловых сетей могут быть откорректированы по согласованию с администрацией города.