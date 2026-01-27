Источник фото: Прокуратура Вологодской области

Ранее Максим Киселев работал заместителем прокурора округа

Новый прокурор назначен в Вологодском округе. Приказом Генпрокурора им на 5 лет назначен младший советник юстиции Максим Киселев.

В органах прокуратуры Максим Киселев работает с 2017 года, когда был принят на должность помощника прокурора Грязовецкого района. В мае 2019 года назначен прокурором отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Вологодской области.

«До назначения на должность прокурора района Максим Киселев с ноября 2023 года занимал должность заместителя прокурора Вологодского района», - рассказали в прокуратуре области.

В надзорном ведомстве уточнили, что за примерное исполнение обязанностей Максим Киселев был неоднократно поощрен правами прокурора области.