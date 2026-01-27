Мероприятия вологодской недели студенчества посетили около 3 тысяч человек

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Неделя студенчества прошла с 19 по 25 января

Неделю студенчества в Вологде посетили около 3 000 человек. Неделя прошла с 19 по 25 января. Всего в рамках недели было проведено порядка 20 мероприятий. Завершила серию молодежных событий в городе «Спортивная студенческая ночь» на стадионе «Локомотив», где были организованы бесплатные массовые катания для учащихся вузов, колледжей и техникумов. С Днем студента ребят поздравил глава Вологды Сергей Жестянников.

Также глава Вологды наградил студентов, принимавших наиболее активное участие в мероприятиях молодежной политики. Особую благодарность руководитель городской администрации выразил учащимся, помогавшим в расчистке Вологды от последствий залпового снегопада 9-10 января в рамках акции «Снежный вихрь».

Неделя студенчества включала в себя мероприятия различной направленности. Так, в стенах креативного пространства «Салют, молодежь!» работала студенческая арт-лаборатория и прошел городской фестиваль настольных игр; в Центре патриотического воспитания на пр. Победы, 71 состоялись Общегородской студенческий квартирник и встреча с клиническим психологом Кристиной Атамановой; в корпусе ВоГУ на ул. Галкинской, 1 был открыт придомовой храм; в городских библиотеках прошли студенческие квизы, конкурсы и игровые программы.