Вологжане сдали на переработку более 500 елей

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Новогодние елки были сданы в рамках благотворительной акции «дЕльный круговорот»

Вологжане сдали в рамках акции «дЕльный круговорот» более 500 новогодних елей. Акция проходила в городе с 17 по 24 января.

Все собранные деревья будут переработаны в щепу, которую отправят в Ботанический сад. Там ее используют в качестве подстилки для животных и утеплителя для растений.

В первый день акции, 17 января, пункты приёма были открыты по семи адресам. Только за первый день вологжане принесли более 200 елей.

Продолжался «дЕльный круговорот» до 24 января включительно. В эти дни работали стационарные пункты приёма ёлок, открытые на базе «Добро.Центра». За неделю в стационарные пункты приёма было сдано ещё более 300 ёлок.

Организатором акции «дЕльный круговорот» стал Молодёжный центр «ГОРКОМ35» при поддержке управления по молодёжной политике администрации Вологды.