Новости

Вологжане сдали на переработку более 500 елей

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
акция елки контракт администрация

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Новогодние елки были сданы в рамках благотворительной акции «дЕльный круговорот»


Вологжане сдали в рамках акции «дЕльный круговорот» более 500 новогодних елей. Акция проходила в городе с 17 по 24 января.

Все собранные деревья будут переработаны в щепу, которую отправят в Ботанический сад. Там ее используют в качестве подстилки для животных и утеплителя для растений.

В первый день акции, 17 января, пункты приёма были открыты по семи адресам. Только за первый день вологжане принесли более 200 елей.

Продолжался «дЕльный круговорот» до 24 января включительно. В эти дни работали стационарные пункты приёма ёлок, открытые на базе «Добро.Центра». За неделю в стационарные пункты приёма было сдано ещё более 300 ёлок.

Организатором акции «дЕльный круговорот» стал Молодёжный центр «ГОРКОМ35» при поддержке управления по молодёжной политике администрации Вологды.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Вологодские школьники узнают азы механики на первой в городе научной площадке
В Вологде отремонтировали «Осановские бани»
Вологодские фермы приглашают туристов