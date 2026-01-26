Снегопады и дальнейшее похолодание обещают синоптики

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Характер погоды резко изменится в ближайшие сутки

Резкое изменение погоды уже в ближайшие сутки обещают вологодские синоптики. С юга на регион надвигается теплый фронт, который принесет обильные осадки. Как пояснили в вологодском Гидрометцентре, уже в ночь на вторник облачные поля со снегопадами охватят всю область.

«Местами по югу, в том числе и в Вологде, возможен сильный снег с метелью. Температура воздуха составит -15… -16 градусов. Днем осадки начнут прекращаться по мере их смещения на восток, температура составит -11… -14 градусов», - рассказали в Гидрометцентре.

В среду на большей территории обойдется без осадков, дневная температура составит до -15 градусов.

В четверг погода начнет меняться под влиянием холодного антициклона, осадки прекратятся, температура будет понижаться. Днем столбики термометров опустятся до -17 градусов.

По предварительным данным, в пятницу антициклон увеличит свое влияние, по ночам будет ниже -20 градусов.