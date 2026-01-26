Несколько домов Вологды сегодня остались без света
Источник фото: Максим Константинов, Global Look Press
Энергетики заявляют о плановых отключениях электроэнергии
В Вологде сегодня несколько домов остались без света. АО «ВОЭК» заявляет о плановых отключениях электроэнергии. Также электричество будут отключать завтра.
26 января:
09:00 - 16:00:
ул. Щеглинская 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 22, 27а, 29, 31, 32, 34;
ул. Ивановская 22, 22а, 22б;
пер. Павловский 7, 9.
13:30 - 16:00:
ул. Пугачева 32, 32а, 34, 36, 75.
27 января:
09:00 - 16:00:
ул. Лукьяновская 3;
ул. Луначарского 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11а, 13, 15, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;
ул. Чкалова 7, 9;
ул. Чапаева 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 27, 29.
13:30 - 14:30:
ул. Пугачева 32, 32а, 34, 36, 75.
13:30 - 16:00:
ул. Пугачева 38, 40, 71, 73, 73-в, 75;
ул. Хорхоринская 4а, 6а.