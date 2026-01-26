Несколько домов Вологды сегодня остались без света

Источник фото: Максим Константинов, Global Look Press

Энергетики заявляют о плановых отключениях электроэнергии

В Вологде сегодня несколько домов остались без света. АО «ВОЭК» заявляет о плановых отключениях электроэнергии. Также электричество будут отключать завтра.

26 января:

09:00 - 16:00:

ул. Щеглинская 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 22, 27а, 29, 31, 32, 34;

ул. Ивановская 22, 22а, 22б;

пер. Павловский 7, 9.

13:30 - 16:00:

ул. Пугачева 32, 32а, 34, 36, 75.

27 января:

09:00 - 16:00:

ул. Лукьяновская 3;

ул. Луначарского 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11а, 13, 15, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

ул. Чкалова 7, 9;

ул. Чапаева 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 27, 29.

13:30 - 14:30:

ул. Пугачева 32, 32а, 34, 36, 75.

13:30 - 16:00:

ул. Пугачева 38, 40, 71, 73, 73-в, 75;

ул. Хорхоринская 4а, 6а.