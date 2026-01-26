Новости

Глава регионального Минздрава покинул свой пост

Николай Гонтюрев с сегодняшнего дня ушел с должности


Глава министерства здравоохранения Вологодской области Николай Гонтюрев сегодня покинул пост руководителя ведомства. Как сообщает издание «Вологда регион» со ссылкой на собственные источники в правительстве, исполняющим обязанности министра здравоохранения назначена Анжела Железина, которая ранее работала заместителем руководителя Минздрава.

Также стало известно, что куратором сферы здравоохранения назначена руководитель аналитического центра области Светлана Пономарева.

