Популярный актер привезет в Вологду один из самых громких спектаклей

Источник фото: Telegram-канал Георгия Филимонова

Гастроли намечены на начало июня

Популярный российский актер Сергей Безруков привезет в Вологду одну из самых громких постановок – спектакль «Хулиган. Исповедь» о жизни и смерти Сергея Есенина. Об этом рассказал губернатор региона Георгий Филимонов после встречи с Сергеем Безруковым.

«Обсудили несколько важных для Вологодчины культурных инициатив. Одна из них связана с музыкально-поэтическим спектаклем «Хулиган. Исповедь», где Сергей Безруков сыграл главную роль. Договорились о проведении в Вологде гастролей 4 июня», - сообщает Георгий Филимонов.

Также глава региона обсудил с Безруковым варианты дальнейшего сотрудничества в рамках инициативы «Есенинская Вологда».

Помимо этого, на 2027 год запланирован спектакль Московского губернского театра «Капитанская дочка», который, по предварительным данным, войдет в программу международного фестиваля «Голоса истории».