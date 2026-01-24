Еще один участок улицы Мира в Вологде будет полностью обновлен

Источник фото: Яндекс.Карты

Ремонт начнется уже в этом году

Глава Вологды Сергей Жестянников заявил о том, что в этом году будет отремонтирована улица Мира от перекрестка с улицей Герцена до железнодорожного вокзала.

«В 2026 начинаем ремонт улицы Мира на участке от Герцена до ж/д вокзала. Магистральная улица будет полностью обновлена», - написал Жестянников в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, вместо бывшей «наливайки» на Мира, 21 будет установлено новое арт-пространство. Оно будет одним из инвестиционных проектов, реализуемых в 2021 году.