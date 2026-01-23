Жительница Тотьмы заявила в полицию о ходячем трупе

Источник фото: Илья Московец, URA.RU

Также женщина заявляла о торговле водкой, избиении и угрозе убийством

В Тотемском округе суд признан виновной местную жительницу, которая сообщила в полицию, что у нее дома находится труп.

«Прибывшие по вызову правоохранители тела не обнаружили, но обратили внимание, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Тотьмичка пояснила сотрудникам: «До вашего приезда труп ушел в неизвестном направлении», - рассказали в пресс-службе судов области.

Как выяснилось, только в 2025 году женщина 10 раз вызывала спецслужбы ложными звонками. Сначала у нее знакомый украл 300 тысяч рублей, потом она рассказала, что в деревне торгуют водкой, потому у нее «воровали» картины, одежду, водку, а соседка хотела ее убить. Все звонки совершались в состоянии алкогольного опьянения.

После случая с «ходячим трупом» суд оштрафовал женщину на 1300 рублей.