Госавтоинспекция предупреждает об угрозах поездок в условиях мороза

Источник фото: Алексей Белкин, news.ru

Особенно опасна в мороз остановка

Госавтоинспекция вологодской области предупреждает об опасности поездок в морозную погоду. Напомним, в предстоящие выходные в Вологодской области синоптики заявили о пике морозной погоды, которая на 4-8 градусов будет ниже нормы. как заявляют в Госавтоинспекции, одной из основных угроз поездок в морозную погоду является неисправность автомобиля.

«Неисправности, которые в обычных условиях кажутся незначительными, зимой быстро превращаются в реальную угрозу. Перед поездкой проверьте автомобиль и не выезжайте на дорогу с техническими проблемами», – напомнили в региональном управлении Госавтоинспекции.

В первую очередь при поломке на дороге необходимо выставить знак аварийной остановки, чтобы его могли увидеть проезжающие мимо автомобили. Также необходимо сразу звонить по номеру 112, чтобы спасательные службы могли оказать помощь.