В Череповецкой аптеке нашли причину очередей

Проблема была решена за два часа

«Ростелеком» помог решить проблему с очередями в череповецкой аптеке на улице Архангельской. По информации Министерства здравоохранения Вологодской области, причина была в ограниченном количестве окон выдачи лекарств, а также в нестабильном интернет-соединении от прежнего провайдера, который предоставлял некачественные услуги. Без сети не работала система учета льготных медикаментов, что затрудняло обслуживание пациентов, нуждающихся в регулярном получении препаратов.

«Наши специалисты оперативно отреагировали на заявку и подключили аптеку всего за два часа. Работы были выполнены в приоритетном порядке, чтобы как можно быстрее помочь решить проблему. Учитывая социальную значимость задачи и высокий спрос на проводной интернет из-за ограничений мобильного соединения, бригада выехала на объект вне очереди. Мы надеемся, что это позволит стабилизировать работу информационной системы и значительно ускорить обслуживание посетителей аптеки», - пояснил Евгений Забродин, директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком».

«В региональной медицинской информационной системе региона создан специальный модуль – “Управление льготным лекарственным обеспечением”. Он позволяет учитывать все выданные рецепты, видеть количество лекарственных препаратов на складах. Однако, для того, чтобы электронная система работала, в каждой аптеке необходим устойчивый интернет. Оснащение им аптек по поручению губернатора Георгия Юрьевича Филимонова взяли на особый контроль», - рассказал заместитель губернатора Вологодской области Александр Бурыкин.