Массовую продажу ветеринарных препаратов без лицензии обнаружили в Череповце

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
лекарства продажа россельхознадзор

Источник фото: NewsVo

Продажей занимался московский индивидуальный предприниматель


В Череповце сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора выявили массовую продажу ветеринарных препаратов без лицензии. Как уточнили в ведомстве, предприниматель, который занимался продажей препаратов, зарегистрирован в Московской области.

«В ходе контрольных мероприятий государственными инспекторами было выявлено 65 случаев реализации ветеринарных лекарственных средств индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Московской области. При этом по данным из Реестра лицензий Россельхознадзора, у индивидуального предпринимателя отсутствует лицензия на осуществление фармацевтической деятельности», - уточнили в Россельхознадзоре.

Предпринимателю объявлено предостережение, а также указано на то, что он не имеет права заниматься торговлей лекарственных препаратов без лицензии на фармацевтическую деятельность.

