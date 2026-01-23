Синоптики обещают потепление

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Правда, в выходные температура воздуха будет на 4-8 градусов ниже нормы

Резкое потепление может произойти уже на следующей неделе. Правда, предстоящие выходные в Вологодской области будут сильные морозы. Температура воздуха прогнозируется на 4-8 градусов ниже нормы.

К примеру, в ночь на субботу на фоне повышенного атмосферного давления обойдется без существенных осадков, температура воздуха от составит до -21 градуса, при прояснениях до 25 градусов мороза. Днем ожидается умеренно морозная погода в пределах от -10 до -15 градусов, слабый ветер. Примерно такая же погода ожидается в воскресенье.

«В ночь на понедельник до -16… -21 градуса, местами при прояснениях до -26 градусов и ниже. Днем крайние юго-западные округа окажутся под влиянием тёплого фронта атлантического циклона, увеличится облачность, усилится ветер, пойдёт снег», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

По предварительным данным, начиная со вторника, антициклон начнет сдавать позиции под влиянием атлантического циклона. Температура воздуха будет повышаться. К примеру, в Москве уже в среду ожидается повышение температуры воздуха почти до 0 градусов. В Вологодской области, по предварительным данным, температура будет близка к климатической норме января.