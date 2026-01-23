Житель Вологды надолго отправлен в колонию за изнасилование несовершеннолетней

Источник фото: Илья Московец, URA.RU

Приговор вынесен вологодским гарнизонным судом

Вологодский гарнизонный суд вынес приговор в отношении 41-летнего уроженца пермской области, который проживал в Вологде. Мужчина обвинялся в изнасиловании несовершеннолетней.

«24 августа 2025 года мужчина, с угрозой применения насилия, в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственный половой акт в отношении несовершеннолетней, заведомо зная, что девушка не достигла шестнадцатилетнего возраста», - рассказали в пресс-службе судов Вологодской области.

Также сообщается, что мужчина совершил с девушкой «действия сексуального характера с применением насилия».

Сам подсудимый виновным себя не признал.

Суд посчитал вину обвиняемого доказанной и приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима.