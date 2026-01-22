В Вологде после капитального ремонта открылся еще один банный комплекс

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Стоимость ремонта составила около 36 млн рублей

В Вологде после капительного ремонта открылся банный комплекс «Осановские бани». Общая стоимость ремонта из областного и городского бюджетов составила порядка 36 млн рублей.

«Такие объекты играют ключевую роль в сохранении народных традиций и популяризации здорового образа жизни. Обновлённый комплекс гармонично сочетает аутентичную банную культуру с современным уровнем комфорта и технологий», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

В ходе капительного ремонта был отремонтирован фасад знания, заменены окна и двери, а внутри выполнена полная перепланировка, установлена новая сантехника, и печь в парилке. Также были полностью заменены отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация и электроснабжение. Весной этого года будет проведено благоустройство прилегающей территории.

«Банный комплекс по адресу Осановский проезд, 12 существует с 1960 года. До этого времени в учреждении не проводилось ни одного капитального ремонта, лишь косметический. В год банное учреждение посещает более 10 тысяч вологжан», - пояснил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Ока» Олег Викуловский.

Также в настоящее время на реконструкции находится банный комплекс на Советском проспекте, 27а. Всего в настоящее время в Вологде функционируют четыре банных комплекса, принадлежащих ООО «ОКА».