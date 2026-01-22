Синоптики рассказали, как долго продержатся аномальные морозы

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Морозный воздух принес сибирский антициклон

Синоптики рассказали, как долго на Европейской территории России, где до конца недели будет господствовать сибирский антициклон, продержатся аномальные холода. По слова ведущего синоптика центра Фобос Евгения Тишковца, антициклон закачивает из глубины Евразии морозный и сухой резко-континентальный воздух, из-за чего аномалия холода в ряде регионов будет достигать 7-12 градусов.

В частности, в Вологодской области в ближайшие ночи температура будет опускаться до -22 градусов, а на востоке до -27 градусов. Дневные температуры составят от -12 до -17 градусов.

По словам Тишковца, такая погода продержится до конца текущей недели, однако уже в начале следующей неделе под влиянием теплого фронта начнет постепенно теплеть и пойдет снег. По предварительным данным, в Вологодской области максимальное количество осадков может выпасть в следующую среду – до 11 мм.