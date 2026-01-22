Родители юного велосипедиста выплатят ущерб за ДТП с иномаркой в Вологде

Источник фото: Илья Московец, URA.RU

Подросток на велосипеде врезался в «Nissan Qashqai»

Родители 14-летнего подростка выплатят стоимость ремонта автомобиля «Nissan Qashqai», в который их сын врезался на велосипеде. Происшествие случилось летом прошлого года на улице Некрасова.

Как следует из материалов дела, иномарка выезжала на перекрестке на главную дорогу, 44-летняя женщина – водитель убедилась в отсутствии помех, начала движение и в это время в машину врезался велосипед.

«В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, стоимость устранения которых была определена специалистами в 83 939 рублей. За взысканием этой суммы, а также расходов на проведение оценки в размере 5 000 руб. собственница авто обратилась в суд», - рассказали в пресс-службе судов области.

В суд были привлечены родители юного велосипедиста, которые не согласились с исковыми требованиями и заявили, что виновницей ДТП была хозяйка иномарки.

Экспертами было установлено, что вины водителя в ДТП не было, а нарушения правил дорожного движения допущены велосипедистом, который при пересечении проезжей части должен был уступить дорогу другим участникам дорожного движения. Мало того, дети до 14 лет обязаны ездить на велосипеде только по тротуарам или велосипедным дорожкам.

В результате суд удовлетворил требования хозяйки поврежденного автомобиля и взыскал с родителей подростка 62,8 тысяч рублей, а также 5 тысяч рублей, потраченных на услуги оценщика.