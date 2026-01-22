Целая команда московских врачей боролась за жизнь юного вологжанина после ДТП

Источник фото: Пресс-служба НИИ НДХиТ- Клиника доктора Рошаля

Мальчика в октябре переехал мусоровоз на улице Возрождения

Вологодские и столичные врачи смогли поставить на ноги 8-летнего Тимофея, которого в октябре прошлого года переехал мусоровоз на улице Возрождения. Пострадавшего сначала прооперировали в Вологде, затем доставили в Москву.

Как ранее сообщалось, Тимофей вместе с братом шел в школу, когда попал в страшное ДТП. Во дворе дома по улице Возрождения водитель грузового автомобиля увидел одного из мальчиков, а второй оказался в «слепой зоне» и грузовик наехал на него передним колесом.

Школьник получил обширную рану всей правой половины таза, живота и бедра, у него были повреждены внутренние органы.

Вологодские врачи провели несколько операций. В частности, зашили брюшную полость, поставили аппарат внешней фиксации таза, а также наложили цистостому. Однако угроза жизни маленькому пациенту осталась и Тимофея перевезли в московскую клинику доктора Рошаля.

«Страшные раны – это слишком банальное словосочетание, чтобы описать повреждения, с которыми 8-летний Тимофей был доставлен в НИИ НДХиТ из Вологды», - пишет НИИ НДХиТ- Клиника доктора Рошаля в соцсетях. В Москве пострадавший был доставлен в реанимацию, где провел около недели. Все это время он находился под наблюдением врачей, которые наблюдали за состоянием его ран, размер которых был очень большой и показателями крови. После этого была проведена серия пластических операций.

Перед Новым годом Тимофею сняли аппарат внешней фиксации таза и он встал на ноги. Сейчас мальчик находится дома, однако через полгода ему придется снова ехать в клинику Рошаля на очередную операцию. Медики надеются полностью восстановить его здоровье.