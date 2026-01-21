Жительница Вожеги присвоила полученные по ранению 3 млн рублей мужа

Источник фото: Сергей Елагин, Business Online

Мужчина получил ранение на СВО

В Вожеге районный суд решил судьбу 3 млн рублей, которые местная жительница присвоила у своего супруга. Деньги мужчина получил за тяжелое ранение на СВО. Как рассказали в областном суде, о перечислении денег вожегодец узнал только от своей супруги, поскольку карту, на которую были переведены средства, он потерял во время участия в боевых действиях. Деньги он планировал потратить на лечение.

«Однако его 45-летняя супруга и 21летняя дочь, имея доступ к личному кабинету онлайн-банка, обратила в свою пользу и в пользу общей дочери денежные средства в размере 2 897 000 рублей», - пояснили в пресс-службе судов области.

В мае прошлого года супруги развелись. С иском к его бывшей супруге и дочери в суд обратился районный прокурор. В суде обе женщины подтвердили, что пользоваться деньгами им никто не разрешал.

«Судом установлено, что, действуя совместно, женщины распорядились предоставленной мужчине выплатой за ранение в размере 3 000 000 рублей, а возвратили ему лишь 500 000 рублей», - уточнили в областном суде.

В результате в пользу вожегодца с женщин в солидарном порядке было взыскано 2,5 млн рублей. Также они должны выплатить госпошлину в размере 43 тысяч рублей.