Самые сильные с начала зимы морозы обещают синоптики

Александр Черняткин
корреспондент
антициклон погода похолодание

Источник фото: Telegram-канал «Метеовести»

Похолодание принесет антициклон


В центр и на северо-запад России надвигаются самые сильные с начала зимы морозы. Уже сегодня на север продвинется гребень антициклона, заключившего в своей области холодный арктический воздух.

Если сегодня днем в Вологодской области будет в районе 12 градусов ниже нуля, то уже ночью температура понизится до -19 градусов. Примерно такая же погода сохранится в четверг и в последующие дни. По ночам столбик термометра будет опускаться до отметки в -26 градусов.

По разным оценкам, на пик похолодание выйдет в субботу и воскресенье, после чего морозы отступят.

